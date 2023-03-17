«Енисей» обыграл «Арсенал» благодаря голу Кичина с пенальти

Завершился матч 23-го тура российской Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «Енисей» одержал победу с минимальным счётом 1:0.