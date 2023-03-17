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36 минут назад

Доменико Тедеско объявил состав сборной Бельгии на матчи квалификации Евро-2024

Чемпионат.comиещё 1

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с немецким специалистом Доменико Тедеско огласил заявку из 24 футболистов, которые начнут подготовку к матчам со Швецией (24 марта) и Германией (27 марта) в рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. Заявка опубликована в соцсетях сборной Бельгии.

Объявлен состав сборной Бельгии на матчи квалификации Евро-2024
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эти матчи станут для Доменико Тедеско первыми на посту главного тренера сборной Бельгии. Он сменил на этой должности Роберто Мартинеса, который был уволен после чемпионата мира 2022 года. На этом турнире бельгийцы не смогли преодолеть стадию группового этапа.

Соцсети

Последним местом работы самого Тедеско был «РБ Лейпциг», который он покинул в сентябре 2022 года. Отметим, что с октябре 2019 по май 2021 года Доменико тренировал московский «Спартак».

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