Объявлен состав сборной Бельгии на матчи квалификации Евро-2024

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с немецким специалистом Доменико Тедеско огласил заявку из 24 футболистов, которые начнут подготовку к матчам со Швецией (24 марта) и Германией (27 марта) в рамках квалификационного раунда к чемпионату Европы 2024 года. Заявка опубликована в соцсетях сборной Бельгии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Эти матчи станут для Доменико Тедеско первыми на посту главного тренера сборной Бельгии. Он сменил на этой должности Роберто Мартинеса, который был уволен после чемпионата мира 2022 года. На этом турнире бельгийцы не смогли преодолеть стадию группового этапа.

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