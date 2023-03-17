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51 минуту назад

Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта

Чемпионат.com

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Ирана. Встреча состоится 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Послезавтра, 19 марта, команда Валерия Карпина начнёт мартовский сбор в Новогорске. На него вызвано 29 футболистов, включая Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино»), получившие приглашение в команду спустя 1,5 года. Также в команде есть три дебютанта, впервые попавшие в окончательный состав сборной России, — это вратарь «Урала» Илья Помазун, а также полузащитники «Спартака» Даниил Денисов и Данил Пруцев.

26 марта сборная России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Ирака.

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