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58 минут назад

Азмун не примет участие в товарищеском матче со сборной России

Советский спортиещё 7

Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун не сыграет в контрольном матче с национальной командой России. Об этом сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что очная встреча сборных назначена на 23 марта, в Тегеране.

Сообщается, что из-за семейных обстоятельств 28-летний футболист не поможет своей национальной команде в матче со сборной России и сообщил это тренерскому штабу.

Добавим, что Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В текущем сезоне за «фармацевтов» он провел 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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