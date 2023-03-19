Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун не сыграет в контрольном матче с национальной командой России. Об этом сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что очная встреча сборных назначена на 23 марта, в Тегеране.

Сообщается, что из-за семейных обстоятельств 28-летний футболист не поможет своей национальной команде в матче со сборной России и сообщил это тренерскому штабу.