«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в матче 2-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 17 марта, на стадионе академии ФК «Краснодар» прошёл матч 2-го тура женской Суперлиги. Местный «Краснодар» встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Финальный свисток Найли Хасановой зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте: с передачи Любови Кипятковой отличились Ана Диаш. «Краснодар» сравнял на 37-й: с паса Даниэлы Басаевой точный удар нанесла Медея Жаркова. Она же и стала автором автогола на 50-й минуте матча, который вывел «Зенит» вперёд. Итоговый счёт в матче установила Диаш, забившая третий мяч в ворота «быков» на 64-й. 3:1 — победа «Зенита».