«Рубин» отправит деньги с продажи билетов на матч с «Волгой» пострадавшим в Турции

«Правлением клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч «Рубин» – «Волга». Напомним, на матче присутствовал Гёкдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции», — сказано в заявлении команды.