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47 минут назад

«Рубин» отправит деньги с продажи билетов на матч с «Волгой» пострадавшим в Турции

Чемпионат.comиещё 1

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил, что все вырученные средства с продажи билетов на матч 22-го тура Мелбет Первой лиги с «Волгой» (1:0), пойдут на поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции.

«Рубин» отправит деньги с продажи билетов на матч с «Волгой» пострадавшим в Турции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Правлением клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч «Рубин» – «Волга». Напомним, на матче присутствовал Гёкдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции», — сказано в заявлении команды.

Отметим, что бывший футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз выставил на аукцион форму, в которой провёл свой последний матч за казанскую команду. Вырученные средства он также отправит на поддержку пострадавшим в родной стране.

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