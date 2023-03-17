Дани Алвес объявил голодовку после того, как его супруга сообщила о разводе

Экс защитник «Барселоны» Дани Алвес, который находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании, объявил голодовку после того, как его супруга Жоана Санс объявила о разводе с ним, сообщает E Assim.

По информации источника, бразилец полностью опустошен и очень нервничает из за решения Санс. Также Алвес отказывается выходить из камеры и говорить с кем либо.