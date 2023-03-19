Источник: Месси в начале апреля проведет переговоры с "Аль-Хилялем"

Аргентинский нападающий французского "ПСЖ" Лионель Месси и его окружение в начале апреля проведут встречу с клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter. По информации источника, целью встречи являются переговоры по возможному переходу Месси в состав саудовского клуба.

При этом в СМИ появилась информация, что приоритетом для Месси стало возвращение в "Барселону", которую он покинул летом 2020 года. Также сообщалось, что "ПСЖ" и Месси до сих пор не могут договориться об условиях продления контракта игрока, который завершается летом 2023 года. Месси, по информации СМИ, потребовал повышения зарплаты, которая была бы соизмерима с окладом Килиана Мбаппе.