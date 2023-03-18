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51 минуту назад

Гол Тюкавина в концовке принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ

Чемпионат.comиещё 13

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречались «Урал» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Матч закончился минимальной победой «Динамо» со счётом 1:0.

Гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил нападающий гостей Константин Тюкавин.

Прервалась беспроигрышная серия «Урала» в чемпионате, которая насчитывала девять матчей.

Футбол,Константин Тюкавин,Алексей Амелин,Динамо,
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