Гол Тюкавина принёс «Динамо» победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречались «Урал» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Матч закончился минимальной победой «Динамо» со счётом 1:0.