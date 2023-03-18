Черчесов возлагает большие надежды на Кварацхелию

"Возможно, в условном "Милане" Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха. "Наполи" — шажок для перехода в суперклуб. Например, "Реал" или "Барселону", - сказал Черчесов.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим. Сейчас на счету Хвичи уже 11 голов и девять результативных передач в 22 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.