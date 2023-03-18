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35 минут назад

Черчесов считает, что после "Наполи" Кварацхелия может перейти в большой клуб

Газета.Ru

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о Хвиче Кварацхелии, передает "Спорт-Экспресс".

Черчесов возлагает большие надежды на Кварацхелию
Фото: "Ференцварош""Ференцварош"

"Возможно, в условном "Милане" Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха. "Наполи" — шажок для перехода в суперклуб. Например, "Реал" или "Барселону", - сказал Черчесов.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим. Сейчас на счету Хвичи уже 11 голов и девять результативных передач в 22 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.

Ранее бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игроке итальянского "Наполи" Хвиче Кварацхелии.

Футбол,Юрий Семин,Станислав Черчесов,Динамо,Реал,
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