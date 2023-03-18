Умер бывший футболист и тренер «Ростова» Валерий Синау. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Причина смерти специалиста не называется. Ему было 78 лет.

Синау — заслуженный тренер РСФСР. Он известен по выступлениям за СКА, «Автомобилист», московский «Локомотив» и «Ростов». Позднее специалист работал в клубе с 1982-го по 1990-й год, а затем занимал должность тренера-селекционера с 2011-го года.