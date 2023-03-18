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22 минуты назад

Умер бывший футболист и тренер «Ростова»

Lenta.ruиещё 1

Умер бывший футболист и тренер «Ростова» Валерий Синау. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Умер бывший футболист и тренер «Ростова»
Фото: ФК "Ростов"ФК "Ростов"

«Футбольный клуб "Ростов" выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича», — сказано в заявлении команды.

Причина смерти специалиста не называется. Ему было 78 лет.

Синау — заслуженный тренер РСФСР. Он известен по выступлениям за СКА, «Автомобилист», московский «Локомотив» и «Ростов». Позднее специалист работал в клубе с 1982-го по 1990-й год, а затем занимал должность тренера-селекционера с 2011-го года.

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