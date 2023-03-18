«Спартак» проиграл «Оренбургу» в выездном матче РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 2:0.