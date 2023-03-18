Главный тренер ЦСКА Федотов: «Зенит» — флагман российского футбола

«Игра с Зенитом — самый главный вызов в РПЛ? Это такое же противостояние, как со «Спартаком», «Динамо» и прочими. Любой матч для нас — это вызов. За любую победу дают три очка. «Зенит» — флагман российского футбола на данный момент. Лишних слов тут быть не должно. Нам нужно доказывать свою состоятельность», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.