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1 час назад

"Факел" разгромил "Сочи" в матче 20-го тура РПЛ

Газета.Ru

Воронежский «Факел» разгромил «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Факел" разгромил "Сочи" в матче 20-го тура РПЛ
Фото: Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж»Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж»

Игра, прошедшая 18 марта в Воронеже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Факела» в прошедшей встрече отличились Георгий Гонгадзе (с пенальти на 34-й минуте), Руслан Магаль (на 73-й) и Евгений Марков (на 79-й).

На 80-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве после того, как нападающий Георгий Мелкадзе получил две желтых карточки за оскорбление арбитра.

«Факел» одержал первую победу в РПЛ с 11 сентября 2022 года, когда нанес дома поражение московскому «Локомотиву» (2:0). Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 17 очков и остаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Сочи», потерпевший второе крупное поражение подряд после разгромного проигрыша «Оренбургу» (0:4) в 19-м туре, имеет в своем активе 28 очков и располагается на девятой строчке.

В 21-м туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, «Факел» 2 апреля сыграет дома с московским ЦСКА, а «Сочи» в тот же день встретится в Москве с «Динамо».

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