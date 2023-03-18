"Факел" разгромил "Сочи" в матче 20-го тура РПЛ

Воронежский «Факел» разгромил «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фото: Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж» Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж»

Игра, прошедшая 18 марта в Воронеже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Факела» в прошедшей встрече отличились Георгий Гонгадзе (с пенальти на 34-й минуте), Руслан Магаль (на 73-й) и Евгений Марков (на 79-й).

На 80-й минуте «Сочи» остался в меньшинстве после того, как нападающий Георгий Мелкадзе получил две желтых карточки за оскорбление арбитра.

«Факел» одержал первую победу в РПЛ с 11 сентября 2022 года, когда нанес дома поражение московскому «Локомотиву» (2:0). Подопечные Дмитрия Пятибратова набрали 17 очков и остаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Сочи», потерпевший второе крупное поражение подряд после разгромного проигрыша «Оренбургу» (0:4) в 19-м туре, имеет в своем активе 28 очков и располагается на девятой строчке.