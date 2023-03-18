Еще четыре футболиста РПЛ захотели получить паспорта РФ

Аргентинские футболисты, выступающие за ФК «Оренбург», желают получить гражданство России, рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что за клуб выступают Брайан Мансилья, Сесар Флорентин, Лукас Вера и Матиас Перес. Они перешли в «Оренбург» в 2022-2023 годах.

Андреев пояснил, что аргентинцы желают получить паспорта граждан РФ. Он уточнил, что клуб начнет заниматься этим вопросом сразу после того, как закончится сезон.

Ранее сообщалось, что гражданство России получили бразильцы Малком и Клаудиньо, игроки петербургского клуба «Зенит».