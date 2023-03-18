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1 час назад

Еще четыре футболиста РПЛ захотели получить паспорта РФ

Илья Родин

Аргентинские футболисты, выступающие за ФК «Оренбург», желают получить гражданство России, рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев. Об этом пишет РИА «Новости».

Еще четыре футболиста РПЛ захотели получить паспорта РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что за клуб выступают Брайан Мансилья, Сесар Флорентин, Лукас Вера и Матиас Перес. Они перешли в «Оренбург» в 2022-2023 годах.

Андреев пояснил, что аргентинцы желают получить паспорта граждан РФ. Он уточнил, что клуб начнет заниматься этим вопросом сразу после того, как закончится сезон.

Ранее сообщалось, что гражданство России получили бразильцы Малком и Клаудиньо, игроки петербургского клуба «Зенит».

Малком прокомментировал получение российского гражданства

Напомним, что получение гражданства не означает, что футболисты сразу же смогут претендовать на место в сборной. В рамках правил, они получат возможность выступать за национальную команду только по истечении определенного периода.

Футбол,Матиас Перес,Лукас Вера,Брайан Мансилья,Дмитрий Андреев,Зенит,
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