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35 минут назад

«Уфа» дома уступила «Шиннику» в Первой лиге

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«Уфа» дома проиграла «Шиннику» в матче 23 го тура МЕЛБЕТ Первой лиги.

«Уфа» дома уступила «Шиннику» в Первой лиге
Фото: © ФК «Уфа»© ФК «Уфа»

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Дублем в ворота хозяев в первом тайме отметился полузащитник Дмитрий Самойлов, один из мячей был забит с пенальти. «Уфа» отыграла один мяч во второй половине встречи благодаря голу Эгаша Касинтуры.

«Шинник» поднялся на 9 е место в таблице, набрав 32 очка. В активе «Уфы» 21 очко и 15 я строчка.

Прямые трансляции матчей МЕЛБЕТ Первой лиги смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Дмитрий Самойлов,
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