«Уфа» дома уступила «Шиннику» в Первой лиге

«Уфа» дома проиграла «Шиннику» в матче 23 го тура МЕЛБЕТ Первой лиги.
Встреча прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Дублем в ворота хозяев в первом тайме отметился полузащитник Дмитрий Самойлов, один из мячей был забит с пенальти. «Уфа» отыграла один мяч во второй половине встречи благодаря голу Эгаша Касинтуры.
«Шинник» поднялся на 9 е место в таблице, набрав 32 очка. В активе «Уфы» 21 очко и 15 я строчка.
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