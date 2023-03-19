«Уфа» дома уступила «Шиннику» в Первой лиге

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Дублем в ворота хозяев в первом тайме отметился полузащитник Дмитрий Самойлов, один из мячей был забит с пенальти. «Уфа» отыграла один мяч во второй половине встречи благодаря голу Эгаша Касинтуры.