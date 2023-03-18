«Сам не понял, что сделал». Дзюба — о нереализованном пенальти

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что сам не понял, почему не реализовал пенальти в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Краснодаром».
Дзюба не забил пенальти в добавленное к первому тайму время, с его ударом справился голкипер гостей Станислав Агкацев.
— Безобразный первый тайм, провалили. Я еще «точку» в конце не забил, кошмар. Пока ничего не получается. Как не забил пенальти? Ничего не понял. Сам не понял, что сделал, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Встреча проходит в субботу в Москве. Счет в матче — 2:0 в пользу «Краснодара», мячи забили Хуниор Алонсо и Джон Кордоба.