«Ростов» обыграл «Химки» и обошел «Спартак» в таблице РПЛ

«Ростов» победил подмосковные «Химки» в матче 20 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча состоялась на «Арене Химки» в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал защитник гостей Максим Осипенко, который на 18 й минуте реализовал пенальти.
В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил полузащитник Жаниу Бикел.«Ростов» набрал 41 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Химки» (13) идут на 15 м месте.
В 21 м туре «Химки» на своем поле примут «Краснодар», а «Ростов» дома сыграет с московским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 апреля.
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МИР РПЛ. 20-й тур
«Химки» (Химки) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)Гол: Осипенко, 18 (с пенальти) (ВИДЕО). Удаление: Бикел, 29.