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46 минут назад

«Ростов» обыграл «Химки» и обошел «Спартак» в таблице РПЛ

Матч ТВиещё 12

«Ростов» победил подмосковные «Химки» в матче 20 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

«Ростов» обыграл «Химки» и обошел «Спартак» в таблице РПЛ
Фото: © ФК «Химки»© ФК «Химки»

Встреча состоялась на «Арене Химки» в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал защитник гостей Максим Осипенко, который на 18 й минуте реализовал пенальти.

В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил полузащитник Жаниу Бикел.«Ростов» набрал 41 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Химки» (13) идут на 15 м месте.

В 21 м туре «Химки» на своем поле примут «Краснодар», а «Ростов» дома сыграет с московским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 апреля.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

МИР РПЛ. 20-й тур

«Химки» (Химки) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)Гол: Осипенко, 18 (с пенальти) (ВИДЕО). Удаление: Бикел, 29.

Футбол,РПЛ,Максим Осипенко,Торпедо,Спартак,
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