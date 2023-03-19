«Ростов» обыграл «Химки» и обошел «Спартак» в таблице РПЛ

«Ростов» победил подмосковные «Химки» в матче 20 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Фото: © ФК «Химки» © ФК «Химки»

Встреча состоялась на «Арене Химки» в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал защитник гостей Максим Осипенко, который на 18 й минуте реализовал пенальти.

В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил полузащитник Жаниу Бикел.«Ростов» набрал 41 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Химки» (13) идут на 15 м месте.

В 21 м туре «Химки» на своем поле примут «Краснодар», а «Ростов» дома сыграет с московским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 апреля.

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МИР РПЛ. 20-й тур