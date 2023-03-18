Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Гол Дзюбы принес "Локомотиву" волевую победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

ТАССиещё 4

Московский "Локомотив" со счетом 3:2 одержал победу над "Краснодаром" в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене" в Москве.

"Локомотив" вырвал победу у "Краснодара" благодаря голу Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51) и Артем Дзюба (65). У гостей отличились Хуниор Алонсо (29) и Джон Кордоба (39). При счете 0:2 Дзюба не реализовал пенальти на 45-й минуте матча. Алонсо забил первый гол за "Краснодар".

На 64-й минуте защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 72-й минуте после второго предупреждения поле покинул защитник "Локомотива" Игорь Смольников.

"Локомотив" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 22 очка в 20 встречах. "Краснодар" идет восьмым с 29 очками в 20 матчах. В следующем туре "Локомотив" 1 апреля на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с подмосковными "Химками".

В другом матче дня воронежский "Факел" на своем поле со счетом 3:0 разгромил "Сочи".

Футбол,Джон Кордоба,Максим Глушенков,Кристиан Рамирес,Артем Дзюба,Дмитрий Баринов,Игорь Смольников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий