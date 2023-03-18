"Локомотив" вырвал победу у "Краснодара" благодаря голу Дзюбы

Московский "Локомотив" со счетом 3:2 одержал победу над "Краснодаром" в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене" в Москве.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51) и Артем Дзюба (65). У гостей отличились Хуниор Алонсо (29) и Джон Кордоба (39). При счете 0:2 Дзюба не реализовал пенальти на 45-й минуте матча. Алонсо забил первый гол за "Краснодар".

На 64-й минуте защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 72-й минуте после второго предупреждения поле покинул защитник "Локомотива" Игорь Смольников.

"Локомотив" поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 22 очка в 20 встречах. "Краснодар" идет восьмым с 29 очками в 20 матчах. В следующем туре "Локомотив" 1 апреля на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород", "Краснодар" в тот же день в гостях встретится с подмосковными "Химками".