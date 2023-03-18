Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Аяччо»

Ранее Головин вошел в итоговый состав сборной России на мартовский сбор, который состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Также у команды запланированы две товарищеские встречи: с Ираном в Тегеране (23 марта) и с Ираком в Санкт Петербурге (26 марта).