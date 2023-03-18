Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Аяччо»

Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 28 го тура чемпионата Франции с «Аяччо», сообщает сайт клуба.
Футболист испытывает дискомфорт в правой приводящей мышце бедра.
Ранее Головин вошел в итоговый состав сборной России на мартовский сбор, который состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Также у команды запланированы две товарищеские встречи: с Ираном в Тегеране (23 марта) и с Ираком в Санкт Петербурге (26 марта).
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Головин провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.Матч «Аяччо» — «Монако» пройдет в воскресенье, 19 марта.