Гол Роналду со штрафного помог "Аль-Насру" обыграть "Абха"

«Аль Наср» на своем поле победил команду «Абха» (2:1) в матче 21 го тура чемпионата Саудовской Аравии.
На 79 й минуте встречи голом отметился звездный нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду, который помог команде сравнять счет. Роналду забил дальним прямым ударом со штрафного, до этого Криштиану не забивал в трех встречах подряд.
Позже «Аль Наср» забил второй мяч — пенальти реализовал полузащитник Андерсон Талиска — и одержал волевую победу.«Аль Наср» набрал 49 очков и до минимума сократил отставание от лидирующего в таблице «Аль Иттихада» (50 очков).