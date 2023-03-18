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22 минуты назад

Гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» одержать волевую победу в чемпионате Саудовской Аравии

Матч ТВиещё 7

«Аль Наср» на своем поле победил команду «Абха» (2:1) в матче 21 го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Гол Роналду со штрафного помог "Аль-Насру" обыграть "Абха"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 79 й минуте встречи голом отметился звездный нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду, который помог команде сравнять счет. Роналду забил дальним прямым ударом со штрафного, до этого Криштиану не забивал в трех встречах подряд.

Позже «Аль Наср» забил второй мяч — пенальти реализовал полузащитник Андерсон Талиска — и одержал волевую победу.«Аль Наср» набрал 49 очков и до минимума сократил отставание от лидирующего в таблице «Аль Иттихада» (50 очков).

Футбол,Андерсон Талиска,Криштиану Роналду,
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