Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
55 минут назад

Зарема Салихова обратилась к игрокам "Спартака" после поражения от "Оренбурга"

Газета.Ru

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна обратилась к футболистам красно-белых после проигрыша команды в выездном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Зарема Салихова обратилась к игрокам "Спартака" после проигрыша
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать в следующих играх», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Красно-белые 18 марта уступили «Оренбургу» в гостях со счетом 0:2. Голами отметились Юрий Ковалев и Дмитрий Воробьев. Это поражение стало для команды Гильермо Абаскаля первым в РПЛ с 11 сентября, когда москвичи уступили на выезде «Ростову» (2:4).

После 20 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше. 19 марта «Ростов» может опередить москвичей в турнирной таблице в случае победы над подмосковными «Химками».

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о травме капитана красно-белых Георгия Джикии, которую тот получил во втором тайме выездного матча 20-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга».

Футбол,Гильермо Абаскаль,Зарема Салихова,Георгий Джикия,Дмитрий Воробьев,Валерий Гладилин,Юрий Ковалев,Леонид Федун,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий