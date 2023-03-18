Зарема Салихова обратилась к игрокам "Спартака" после проигрыша

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна обратилась к футболистам красно-белых после проигрыша команды в выездном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Не надо посыпать голову пеплом. Собраться и побеждать в следующих играх», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Красно-белые 18 марта уступили «Оренбургу» в гостях со счетом 0:2. Голами отметились Юрий Ковалев и Дмитрий Воробьев. Это поражение стало для команды Гильермо Абаскаля первым в РПЛ с 11 сентября, когда москвичи уступили на выезде «Ростову» (2:4).

После 20 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше. 19 марта «Ростов» может опередить москвичей в турнирной таблице в случае победы над подмосковными «Химками».