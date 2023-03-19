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1 час назад

Стали известны составы "Химок" и "Ростова" на матч 20-го тура РПЛ

Газета.Ruиещё 2

Опубликованы составы подмосковных "Химок" и "Ростова" на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стали известны составы "Химок" и "Ростова" на матч 20-го тура РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Химки": Гудиев, Идову, Тассано, Андраде, Хубулов, Бикел, Гбане, Магомедов, Садыгов, Руденко.

"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелехин, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Напомним, что игра "Химки" - "Ростов" пройдет сегодня, 20 марта, на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой встречей команда под руководством Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 38 очков.

Подмосковный коллектив располагается в таблице на предпоследней строчке, набрав 13 очков после 19 матчей.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Антонио Конте готов уволиться из "Тоттенхэма" из-за слабого состава и конфликта с руководством.

Футбол,Валерий Карпин,
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