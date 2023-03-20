Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
33 минуты назад

Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед поездкой в сборную России

Чемпионат.comиещё 14

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал новость о травме российских полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в преддверии мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды России.

Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед поездкой в сборную России
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Настаивал бы я на приезде Головина и Миранчука в сборную, даже несмотря на травмы? Да. Хотя бы для поддержания здоровой атмосферы в коллективе. Тем более если была соответствующая договорённость с клубами», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Напомним, 23 марта состоится матч России с Ираном, который пройдёт в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Ирака. Миранчук и Головин попали в итоговый состав сборной, но в последний момент появилась информация о том, что игроки получили повреждения, из-за чего не поедут в сборную.

Футбол,Сборная России,Алексей Миранчук,Валерий Газзаев,Валерий Карпин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий