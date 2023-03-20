Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед поездкой в сборную России

«Настаивал бы я на приезде Головина и Миранчука в сборную, даже несмотря на травмы? Да. Хотя бы для поддержания здоровой атмосферы в коллективе. Тем более если была соответствующая договорённость с клубами», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».