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1 час назад

Вероятность перехода Месси в МЛС оценивают в 10-20%. Бекхэм и «Интер Майами» общались с окружением Лео во время ЧМ

Sports.ru

Как сообщает специалист по трансферам в МЛС Жером Меари, представители лиги связывались с окружением аргентинца во время чемпионата мира.

Вероятность перехода Месси в МЛС оценили
Фото: sports.rusports.ru

«Есть 10-20% вероятности, что он перейдет в МЛС, потому что ему действительно предлагают довольно интересный проект.

Бекхэм и руководство «Интер Майами» связывались с окружением Месси во время чемпионата мира. Я знаю, что МЛС ищет решение, чтобы попытаться привлечь его.

Им удалось привлечь Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем франшизы МЛС. Возможно, они собираются предложить то же самое Месси», – сказал Меари в эфире Téléfoot.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. В текущем сезоне на счету форварда 13 голов и 13 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

Футбол,Лионель Месси,
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