Смородская: трансфер Дзюбы в «Локомотив» уже себя оправдал

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о трансфере Артема Дзюбы в красно-зеленый клуб, передает «РБ Спорт».
«Можно сказать, что его трансфер уже себя оправдал. Артем успешно влился в «Локомотив». Главное, чтобы спортивной злости и мотивации хватило на оставшиеся матчи», — сказала Смородская.
8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в трех матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает 11 место, набрав 22 очка.
Ранее российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюбы мог бы плохо повлиять на игру «Торпедо», если бы перешел в этот клуб.