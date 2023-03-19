Шнуров высказался о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную РФ

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как отношусь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо? Ради бога. Хотел бы видеть их в сборной России? Я не против», — заявил Шнуров.

Напомним, что игроки «Зенита» сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ. Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр Пекина в составе сборной Бразилии.