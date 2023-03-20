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2 часа назад

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в дополнительное время

Газета.Ruиещё 6

Сегодня в рамках 26 тура чемпионата Испании "Барселона" на "Камп Ноу" принимала мадридский "Реал". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Счет в матче был открыт уже на девятой минуте. Винисиус прострелил с острого угла и попал в голову Араухо, после касания которого мяч влетел в ворота Тер Штегена.

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в дополнительное время
Фото: Juan Medina/ReutersJuan Medina/Reuters

Хозяева смогли сравнять счет на последней минуте первого тайма. Мадридцы заблокировали удар Рафиньи, однако, первым на подборе оказался Серхи Роберто, который переправил мяч в угол. За 10 минут до окончания матча мяч снова побывал в воротах Тер Штегена. Асенсио откликнулся на передачу Карвахаля и поразил ворота немецкого голкипера.

Однако, система VAR определила у мадридцев положение "вне игры". Уже в добавленное время вышедший на замену Франк Кесси принес своей команде победу. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. После этой встречи "Барселона" продолжает удерживать лидерство в чемпионате Испании, имея в активе 68 очков. "Реал" также сохраняет свою вторую позицию , набрав 56 очков.

Тройку лидеров замыкает "Атлетико". Расстояние между мадридскими командами составляет всего пять очков. Ранее сообщалось, что "Ювентус" победил "Интер" в матче Серии А.

Футбол,Франк Кесси,Реал,
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