"Барселона" вырвала победу у "Реала" в дополнительное время

Сегодня в рамках 26 тура чемпионата Испании "Барселона" на "Камп Ноу" принимала мадридский "Реал". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Счет в матче был открыт уже на девятой минуте. Винисиус прострелил с острого угла и попал в голову Араухо, после касания которого мяч влетел в ворота Тер Штегена.

Фото: Juan Medina/Reuters Juan Medina/Reuters

Хозяева смогли сравнять счет на последней минуте первого тайма. Мадридцы заблокировали удар Рафиньи, однако, первым на подборе оказался Серхи Роберто, который переправил мяч в угол. За 10 минут до окончания матча мяч снова побывал в воротах Тер Штегена. Асенсио откликнулся на передачу Карвахаля и поразил ворота немецкого голкипера.

Однако, система VAR определила у мадридцев положение "вне игры". Уже в добавленное время вышедший на замену Франк Кесси принес своей команде победу. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. После этой встречи "Барселона" продолжает удерживать лидерство в чемпионате Испании, имея в активе 68 очков. "Реал" также сохраняет свою вторую позицию , набрав 56 очков.