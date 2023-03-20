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50 минут назад

Неманья Главчич: русские и сербы — братья на века! Я хочу получить российский паспорт

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич заявил о желании получить российский паспорт. 26-летний футболист рассказал об изучении русского языка и подчеркнул тесную связь народов Сербии и России. Также он признался, что на родине в его сторону нет абсолютно никакого негатива из-за игры за российскую команду.

Полузащитник «Химок» Главчич захотел получить российский паспорт
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся.

В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.

Играть за сборную России? Посмотрим (смеётся)», — приводит слова Главчича «РБ Спорт».

Напомним, Главчич стал игроком «Химок» в январе 2022 года. Ранее он выступал в Сербии и Хорватии.

Футбол,Неманья Главчич,СБОРНАЯ РОССИИ,
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