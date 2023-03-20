Полузащитник «Химок» Главчич захотел получить российский паспорт

В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно.