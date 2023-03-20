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26 минут назад

Стоимость билета на футбольный матч сборных Ирана и России в Тегеране составит 430 рублей

ТАСС

Цена билета на товарищеский матч футбольных сборных Ирана и России в Тегеране для российских болельщиков составляет 430 рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Раскрыта цена билета на матч сборных Ирана и России в Тегеране
Фото: 

Всего для российских болельщиков выделено 400 билетов. Продажа продлится до 21 марта. Матч сборных Ирана и России пройдет 23 марта в Тегеране на стадионе "Азади", начало в 20:00 мск.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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После недопуска к международным соревнованиям российские футболисты провели три товарищеские игры - в сентябре против команды Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - против команд Таджикистана в Душанбе (0:0) и Узбекистана в Ташкенте (0:0).

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