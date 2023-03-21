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31 минуту назад

Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу

Lenta.ruиещё 5

Тренерский штаб назначил 24-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиана Мбаппе новым капитаном национальной сборной Франции по футболу. Об этом пишет газета L'Equipe.

Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вероятно, Мбаппе выйдет на поле в новом статусе уже 24 марта — на матч первого тура квалификации чемпионата Европы-2024. Игра пройдет против сборной Нидерландов.

Килиану Мбаппе 24 года. Он играет за сборную Франции с 2017 года. На его счету 66 матчей и 36 голов. О том, что форвард может стать новым капитаном национальной сборной, ранее говорил главный тренер этой команды.

До Мбаппе этот пост занимал голкипер Уго Льорис. Он объявил о своем уходе после поражения национальной команды в финале чемпионата мира со сборной Аргентины.

Ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал информацию о конфликте с аргентинским форвардом клуба Лионелем Месси. Он рассказал, что причиной того, что футболист досрочно покинул тренировку 18 марта, стала боль в приводящей мышце, а не конфликт.

Футбол,Килиан Мбаппе,Кристоф Галтье,Уго Льорис,Лионель Месси,
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