Канчельскис: «Все прекрасно знают о "договорняках" России на ЧМ-2018»

«Я не говорил именно про сборную Испании. Я говорил про весь чемпионат мира. Думаю, не надо эту тему затрагивать, потому что тогда подняли её, дураков достаточно – сказали, что меня завербовали. У нас идиотов много с больным воображением. Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать просто, все занимаются популизмом. Но на самом деле футбольные люди знают об этом», – приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».