Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча сборной России с Ираном

«С командой Ирана видел матчи, в том числе и против сборной России в 2017 году. Я тогда не играл, а вот брат Лёша участвовал. Это очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление. С нетерпением жду товарищеский матч с интересным соперником», — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.