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31 минуту назад

Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Он сможет сыграть в отборе на Евро-2024

Чемпионат.com

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Таким образом, футболист сможет принять участие в матче отборочного турнира Евро-2024 со сборной Турции, который состоится 25 марта, информирует «РИА Новости Спорт».

Защитник московского «Локомотива получил паспорт Армении
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"пресс-служба ФК "Локомотив"

Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА. В системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».

В текущем сезоне защитник провёл за железнодорожников 28 матчей, забил один гол и стал автором пяти результативных передач.

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