Защитник московского «Локомотива получил паспорт Армении

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Таким образом, футболист сможет принять участие в матче отборочного турнира Евро-2024 со сборной Турции, который состоится 25 марта, информирует «РИА Новости Спорт».

Тикнизян — этнический армянин. Он является воспитанником академии ЦСКА. В системе армейского клуба он выступал с 2016 по 2021 год, после чего перешёл в «Локомотив».