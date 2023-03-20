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16 минут назад

Фанаты "Барселоны" скандировали фразу "Винисиус, умри!" во время матча с "Реалом"

Газета.Ru

Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор продолжает становиться жертвой оскорблений в выездных матчах чемпионата Испании.

Фанаты "Барселоны" скандировали фразу "Винисиус, умри!" во время матча с "Реалом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Атакующий полузащитник почти в каждом матче подвергается обструкции со стороны фанатов соперников. Не стала исключением и выездная игра 26-го тура Ла Лиги против "Барселоны", в которой "сливочные" уступили со счетом 1:2.

Как сообщают местные СМИ, в конце первого тайма болельщики каталонского клуба скандировали фразу: "Винисиус, умри!". В текущем сезоне бразилец провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

После победы на "Реалом" "Барселона" продолжает удерживать лидерство в чемпионате Испании, имея в активе 68 очков. Мадридский клуб расположился на второй строчке, набрав 56 баллов.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен", "Реал" и "Манчестер Сити" намерены летом побороться за приобретение у "Наполи" хавбека Хвичи Кварацхелии.

Итальянский клуб планирует выручить за грузинского футболиста не меньше €180 млн.

Футбол,Реал,
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