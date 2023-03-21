Слуцкий: больше не пойду на футбол из-за Fan ID

«Когда я пытался просканировать свой паспорт болельщика, меня не пропускали, поскольку он был в другой турникет. Когда ты пытаешься выйти до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», — отметил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».