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39 минут назад

Слуцкий: больше не пойду на футбол из-за Fan ID

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Российский специалист Леонид Слуцкий, посетивший матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» (1:0), прокомментировал работу системы Fan ID.

Слуцкий: больше не пойду на футбол из-за Fan ID
Фото: BetassistBetassist

«Когда я пытался просканировать свой паспорт болельщика, меня не пропускали, поскольку он был в другой турникет. Когда ты пытаешься выйти до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», — отметил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Закон о введении Fan ID приняли и утвердили в конце 2021 года. Он вступил в силу 1 июня 2022 года. Паспорт болельщика необходим для посещения определённых соревнований, перечень которых определяет правительство. Пока Fan ID обязали оформлять для посещения матчей клубов РПЛ.

Напомним, многие фанатские объединения клубов РПЛ выступили против Fan ID, некоторые решили бойкотировать матчи своих команд. С 1 декабря 2022 года Fan ID введён на всех стадионах РПЛ.

Футбол,Зенит,
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