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1 час назад

Канчельскис — о Захаряне в «Челси»: это бред глупых людей, сидящих в «Доме-2». Сказочники

Чемпионат.com

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко высказался о перспективах перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси», заявив, что если бы в английском клубе хотели купить россиянина, то нашли бы способ.

Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» бредом от сказочников из «Дома-2»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в «Доме-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы Захаряна захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это всё рассказывают», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».

19-летний Захарян был связан с трансфером в «Челси» прошлым летом, однако переход не состоялся по экономическим причинам. В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» 27 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Футбол,Арсен Захарян,Андрей Канчельскис,Динамо,Манчестер Юнайтед,
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