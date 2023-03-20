Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» бредом от сказочников из «Дома-2»

«Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в «Доме-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы Захаряна захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это всё рассказывают», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».