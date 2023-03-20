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56 минут назад

«Барселона» обыграла «Реал» три раза подряд впервые с 2011 года

Чемпионат.com

«Барселона» сумела обыграть мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Ранее каталонский клуб обыграл своих соперников из Мадрида в первой игре полуфинала Кубка Испании (1:0) и финале Суперкубка Испании (3:1).

«Барселона» обыграла «Реал» три раза подряд впервые с 2011 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Барселона» впервые с 2011 года сумела трижды подряд обыграть «Реал». В последний раз это удавалось команде Пепа Гвардиолы, когда нынешний наставник сине-гранатовых Хави ещё выступал за команду в качестве игрока. Примечательно, что на этом «класико» действующий главный тренер «Манчестер Сити» также присутствовал, но наблюдал за матчем с трибун.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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