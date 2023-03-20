«За них болеет вся Россия!» Божович назвал самый популярный клуб РПЛ

«Спартак» — самый популярный клуб России? Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто ещё? «Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать всё что угодно. Вживую видно одно: у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия!» — приводит слова Миодрага Божовича «РБ Спорт».