Аналитики спрогнозировали победителя Лиги конференций

Третий по значимости еврокубковый трофей останется в Италии?

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17 марта в штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги конференций. В ней принял активное участие Владимир Шмицер. Бывший игрок сборной Чехии распределил восемь команд по четвертьфинальным парам. После того как образовалась сетка турнира вплоть до финала, аналитики букмекерских компаний представили коэффициенты на наиболее вероятного победителя ЛК сезона-2022/2023.

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Дэвид Мойес сделает выбор

Букмекеры признают представителя АПЛ «Вест Хэм» фаворитом Лиги конференций. Победа в финале подопечных Дэвида Мойеса оценивается коэффициентом 3.50. Неожиданное решение!

Выбор «молотобойцев» в качестве главного претендента на победу вызывает, мягко сказать, удивление, Не будем забывать, что дела у английской команды в национальном чемпионате идут плохо.

После нескольких неудачных матчей «Вест Хэм» скатился в зону вылета. Конечно, в турнирной таблице АПЛ клубы идут плотной группой, и дистанция от последнего места до 12-го всего четыре очка, но психологическое давление на Мойеса оказывается колоссальное.

Если тренеру придётся определить, на какой турнир сделать акцент — то выбор явно падёт на игры АПЛ. Вылет в Чемпионшип грозит клубу финансовыми проблемами и наверняка приведёт к отставке шотландца с поста главного тренера. Итак, «Вест Хэм» фаворит, но весьма условный. В 1/4 финала Лиги конференций «молотобойцам» предстоит играть с «Гентом».

У итальянцев свой кандидат

На втором месте стоит «Фиорентина». Победа «лилий» в Лиге конференций оценивается коэффициентом 4.00. Букмекеров наверняка впечатлила игра клуба из Италии в минувшем раунде плей-офф. Подопечные Винченцо Итальяно легко прошли «Сивасспор» по сумме двух встреч с общим счётом 5:1. Напомним, фиолетовым выпал польский «Лех».

Кто ещё бросит вызов?

Замыкает тройку фаворитов «Ницца». Клуб из Франции не без труда преодолел барьер перед четвертьфиналом в лице «Шерифа». Футболисты из Молдавии оказали отчаянное сопротивление в каждом из двух матчей, но были вынуждены капитулировать. Соперник по 1/4 финала серьёзный — «Базель».

Отметим, как похорошела «Ницца» после появления на тренерском мостике Дидье Дигара. Новый наставник нашёл необходимый баланс в полузащите и оптимально распределил нагрузку на игроков группы атаки. Результатом стала беспроигрышная серия из 12 матчей.

С небольшой долей условности отнесём к фаворитам и «АЗ Алкмар» (коэффициент 5.50). В действиях клуба из Нидерландов есть азарт и стремление атаковать в каждом матче, но защита довольно уязвима. Тем не менее в прошлом раунде плей-офф «Лацио» не сумел нейтрализовать козыри «АЗ Алкмара» и вылетел из турнира.

Почему «Фиорентина»?

Клуб из Италии находится в наиболее выгодном положении в сравнении со своими конкурентами в борьбе за титул победителя Лиги конференций. Подопечные Винченцо Итальяно могут не беспокоиться за место в Серии А на будущий сезон — пока они расположились на 12-й строчке.

От зоны вылета «лилий» отделяет 15 очков, но и в еврокубки по итогам сезона пробиться не получится. Текущая позиция «Фиорентины» позволяет полностью сконцентрироваться на встречах Лиги конференций. В пользу нашей версии говорит и игровая форма команды из Флоренции. Её беспроигрышная серия во всех турнирах состоит из восьми матчей и включает в себя семь побед и один ничейный исход.

«Фиорентина» готова выдерживать 90 минут игры в высоком темпе, что доказала, победив «Брагу» и «Сивасспор» в прошлых раундах плей-офф Лиги конференций. В порядке и атака — в четырёх играх «лилии» забили 12 мячей.

Тактическая схема Винченцо Итальяно позволяет практически каждому из футболистов основы максимально использовать свои козыри для достижения общекомандного результата. Отдельно стоит отметить действия Софьяна Амрабата, Луки Йовича и Артура Кабрала. Это трио способно доставить неприятности любой обороне.

Турнирная сетка для «Фиорентины» сложилась удачно. В четвертьфинале ей предстоит сыграть с «Лехом» из Польши, а в полуфинале с победителем пары «Базель»/«Ницца». У Винченцо Итальяно есть отличные шансы пойти по стопам Жозе Моуринью и выиграть Лигу конференций.