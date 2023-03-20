Божович: в России худшее судейство в Европе

Черногорец раскритиковал судейский корпус РФС.
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович раскритиковал уровень судейства в чемпионате России. По мнению черногорского специалиста, в России сейчас худшее судейство в Европе.
«Если честно, я не понимаю, почему в России такое плохое судейство. Есть же VAR, с помощью которого любое нарушение можно посмотреть со всех камер. Раньше не было таких возможностей, однако уровень судейства остался таким же – очень низким!
В РПЛ худшее судейство в Европе. С российскими арбитрами бесполезно разговаривать – они никогда не признают свою вину. Мне самому показали много красных карточек за разговоры с ними. Судейство плохое, а разговаривать с судьями бесполезно», — цитирует Божовича «РБ Спорт».
Отметим, что на минувшей неделе Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призвала команды РПЛ начать бунтовать против «судейского произвола».