«Локомотив» выразил поддержку Артему Дзюбе

Пресс служба московского «Локомотива» опубликовала в Telegram канале пост, в котором выразила поддержку нападающему Артему Дзюбе.
В воскресенье в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (3:2) форвард в первом тайме при счете 0:2 не реализовал пенальти. Во втором тайме московскому клубу удалось добиться победы, а Дзюба стал автором победного гола.
— «Локомотив» продолжает верить в тебя, Артем! — говорится в сообщении.
«Локомотив» с 22 очками занимает 11 е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно зеленые» сыграют на выезде с нижегородским «ПАРИ НН» 1 апреля.
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