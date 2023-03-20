«Локомотив» выразил поддержку Артему Дзюбе

Пресс служба московского «Локомотива» опубликовала в Telegram канале пост, в котором выразила поддержку нападающему Артему Дзюбе.

Фото: © ФК «Локомотив» © ФК «Локомотив»

В воскресенье в матче 20 го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (3:2) форвард в первом тайме при счете 0:2 не реализовал пенальти. Во втором тайме московскому клубу удалось добиться победы, а Дзюба стал автором победного гола.

— «Локомотив» продолжает верить в тебя, Артем! — говорится в сообщении.

«Локомотив» с 22 очками занимает 11 е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно зеленые» сыграют на выезде с нижегородским «ПАРИ НН» 1 апреля.