«Арсенал» установил рекорд побед подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Лондонский «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Для подопечных Микеля Артеты эта победа стала шестой подряд в турнире. Это лучший показатель среди всех команд нынешнего сезона АПЛ.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ранее «Арсенал» был сильнее «Фулхэма» (3:0), «Борнмута» (3:2), «Эвертона» (4:0), «Лестера» (4:1) и «Астон Виллы» (2:4). В последний раз канониры проигрывали 16 февраля, когда уступили «Манчестер Сити» (1:3).