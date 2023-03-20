ФИФА вынесла решение против «Химок» в споре клуба с шведским футболистом

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение против подмосковных «Химок» в трудовом споре с шведским футболистом Бесардом Сабовичем, сообщает Telegram канал юридической компании компании SILA International Lawyers.Сабович выступал за «Химки» с 2021 по 2022 год. Ранее сообщалось о долге российского клуба перед 25 летним полузащитником.
— ФИФА удовлетворила требования футболиста к футбольному клубу о взыскании имеющейся задолженности перед игроком, а также о выплате компенсации за нарушение трудового договора, — говорится в сообщении.
«Химки» после 20 туров чемпионата России с 13 очками занимают 15 е место в таблице.
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