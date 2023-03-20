Президент «Урала» выступил с заявлением по поводу Влута

— Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, и ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению, — приводит слова Иванов пресс служба «Урала».