Президент «Урала» выступил с заявлением по поводу Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с полузащитником команды Раем Влутом.
В понедельник стало известно, что прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюремного заключения для 27 летнего футболиста по обвинению в ДТП со смертельным исходом.
— Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, и ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению, — приводит слова Иванов пресс служба «Урала».
В ноябре 2021 года Влут стал участником ДТП, в котором погиб 4 летний ребенок. По данным стороны обвинения, футболист ехал со скоростью 203 км/ч и не пытался затормозить или свернуть, чтобы избежать столкновения с другой машиной, в которой находился мальчик.
ДТП с участием Влута произошло, когда игрок выступал за нидерландский клуб «Хераклес». Он перешел в «Урал» летом 2022 года.