Стартует квалификация Евро-2024. Её пропустят две сборные

В каком формате пройдёт отбор и когда определятся все участники чемпионата Европы?

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В ближайшие дни состоятся первые матчи отборочного цикла чемпионата Европы. Финальная часть турнира пройдёт в Германии летом 2024-го, а все путёвки разыграют в течение года. Рассказываем, в каком формате будет отбор и какие матчи стоит посмотреть на этой неделе.

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Какие сборные принимают участие в отборе

В отборочном цикле сыграют 53 национальные команды. Лишь две сборные пропустят квалификацию: Германия как страна-хозяйка Евро-2024 и Россия. По итогам жеребьёвки организаторы сформировали 10 групп: в семи из них находится по пять команд, в трёх — по шесть.

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Сборные из следующих пяти пар разводили по разным группам по политическим причинам: Беларусь/Украина, Сербия/Косово, Армения/Азербайджан, Косово/Босния и Герцеговина, Испания/Гибралтар.

Формат квалификации на Евро-2024

Из каждой группы путёвки на чемпионат Европы получат по две лучшие команды, то есть всего их будет 20. Ещё одно место автоматически получила сборная Германии. Основной отборочный цикл пройдёт в период с марта по ноябрь 2023 года.

1-й и 2-й туры: 23-28 марта

3-й и 4-й туры: 16-20 июня

5-й и 6-й туры: 7-12 сентября

7-й и 8-й туры: 12-17 октября

9-й и 10-й туры: 16-21 ноября.

Оставшиеся три путёвки разыграют в марте 2024 года через турнир плей-офф. В нём примут участие 12 сборных, которых выберут в соответствии с их выступлением в Лиге наций УЕФА. Их распределят по трём ветвям — по четыре команды в каждой. Победители группы Лиги наций автоматом получат право принять участие в пути своей лиги. Если же победитель группы уже прошёл отбор через классическую квалификацию, то его заменит следующая лучшая команда лиги.

После того как 12 команд распределят по трём путям (по четыре сборные в каждом), они получат посев согласно итоговому рейтингу Лиги наций. В полуфиналах первые команды примут четвёртые, а вторые — третьи. Хозяев полей в финалах плей-офф определят путём жеребьёвки. Полуфиналы и финалы пройдут из одного матча. Победители каждого из трёх путей присоединятся к 21 сборной, что уже прошли квалификацию. Стыковые матчи состоятся 21 и 26 марта 2024 года.

Почему сборную России не допустили до отбора

Причина та же, по которой команду Валерия Карпина исключили из числа участников стыковых матчей ЧМ-2022 и Лиги наций УЕФА. В феврале 2022 года ФИФА обязала команду играть под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Правда, через пару дней позицию пересмотрели из-за серьёзного общественного резонанса. В итоге ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о приостановке выступления российских клубов и сборных в турнирах под эгидой вышеупомянутых организаций.

В сентябре 2022-го стало известно, что российскую команду не допустили до отбора на Евро-2024.

«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», — сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Топ-матчи квалификации в марте

23-го числа состоится ремейк финала предыдущего чемпионата Европы — Италия против Англии. Летом 2021 года команда Роберто Манчини одолела соперника в серии пенальти на «Уэмбли» и завоевала золотые медали. А потом итальянцы провалились в отборе ЧМ-2022 и пролетели мимо турнира в Катаре. Англичане, в отличие от соперника, съездили на турнир, но до медалей не добрались (проиграли в 1/4 финала).

На следующий день друг с другом сыграют две сборные из числа участников плей-офф ЧМ-2022 — Франция и Нидерланды. Серебряные призёры чемпионата мира продлили контракт с главным тренером Дидье Дешамом.