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16 минут назад

Тренер Петржела призвал уволить Семака с поста тренера "Зенита"

Газета.Ru

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела после поражения петербургской команда от ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил мнение, что команде с берегов Невы нужен новый главный тренер. Его слова передает Metaratings.ru

Петржела призвал уволить Семака с поста тренера "Зенита"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Возможно, нужно сменить тренера. Это повысит мотивацию и конкуренцию в команде. Игроки те же, возможно, им не хватает заряда и самоотверженности. Все это придет с новым тренером. Тренер Семак работает с командой уже давно», — сказал Петржела.

Встреча прошла в воскресенье, 19 марта, и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Федор Чалов в середине второго тайма.

Несмотря на поражение, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. У команды Сергея Семака 48 набранных очков. Второе место благодаря победе над подмосковными «Химками» теперь занимает «Ростов» (41 балл). Тройку лидеров замыкает столичный «Спартак» (40).

Семак возглавляет «Зенит» с 2014 года. Под его руководством петербургская команда четыре раза становилась чемпионом России. Также при нем «Зенит» завоевывал Кубок России.

Футбол,Властимил Петржела,Федор Чалов,Сергей Семак,Зенит,Спартак,
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