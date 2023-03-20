Петржела призвал уволить Семака с поста тренера "Зенита"

«Возможно, нужно сменить тренера. Это повысит мотивацию и конкуренцию в команде. Игроки те же, возможно, им не хватает заряда и самоотверженности. Все это придет с новым тренером. Тренер Семак работает с командой уже давно», — сказал Петржела.