Карпин ответил на вопрос об обсуждении с главой РФС Дюковым перехода в Азию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, обсуждался ли с ним вопрос о переходе России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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«С Дюковым по Азии не общался», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в марте 2022 года. Из-за этого национальная команда не примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.