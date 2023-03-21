Карпин ответил на вопрос об обсуждении с главой РФС Дюковым перехода в Азию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, обсуждался ли с ним вопрос о переходе России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«С Дюковым по Азии не общался», — приводит слова Карпина «Чемпионат».
Напомним, что сборная России была отстранена от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в марте 2022 года. Из-за этого национальная команда не примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.
23 марта сборная России проведет выездной товарищеский матч против сборной Ирана. 26 марта российская команда сыграет против Ирака на домашнем поле в Санкт-Петербурге.