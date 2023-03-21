Карточка с изображением Месси продана за $139 тысяч

— Карточка была изготовлена Panini в качестве единственного варианта базовой наклейки Месси в их продукте для чемпионата мира в Катаре 2022 года. Продукт является новым и желанным на данный момент, но это не значит, что эта карточка не будет расти в цене в будущем, — приводит слова представителя аукционного дома Daily Mail.