Карточка с изображением Месси продана за $139 тысяч

Уникальная наклейка с изображением футболиста Лионеля Месси, выпущенная к чемпионату мира 2022 года, была продана за 139 000 долларов на аукционе в Нью-Джерси.
Карточка содержит фотографию Месси в сине-белой форме сборной Аргентины, и она была единственной, напечатанной с черной рамкой.
— Карточка была изготовлена Panini в качестве единственного варианта базовой наклейки Месси в их продукте для чемпионата мира в Катаре 2022 года. Продукт является новым и желанным на данный момент, но это не значит, что эта карточка не будет расти в цене в будущем, — приводит слова представителя аукционного дома Daily Mail.
Месси в составе сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022, форварда признали лучшим игроком турнира.