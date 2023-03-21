Экс-форвард "Ман Сити" Агуэро послал в неприличное место болельщиков "Реала"

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро эмоционально отпраздновал победу «Барселоны» над мадридским «Реалом» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

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По информации Marca, 34-летний южноамериканец использовал грубые слова по отношению к болельщикам «сливочных» во время прямой трансляции в одной из социальных сетей.

«Плачьте, мадридиста! Идите в жопу!» — воскликнул Агуэро после победного гола Франка Кессиэ.

Напомним, что матч «Барселона» — «Реал» прошел в воскресенье, 19 марта, и завершился победой подопечных Хави с минимальным счетом 2:1.